Jetzt spricht Modeste! Seine Wahrheit über das Köln-Aus

Modeste über seine Zeit in Dortmund

„Die Fans und ich hatten eine leidenschaftliche Geschichte. Wir liebten uns so sehr, dass aus Liebe leider bei manchen Fans Wut wurde“, sagte Modeste der Bild . „Aber keiner außer mir weiß, was wirklich hinter den Kulissen passiert ist und ich muss leider diese Geheimhaltung respektieren.“

Dann sei er mit 34 nach Dortmund verkauft worden und „zum Staatsfeind Nummer 1 in der Stadt“ geworden: „Das verstehe ich nicht. Wir haben zweimal die Qualifikation für Europa geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Was muss man mehr tun, um eine Fußballlegende zu sein?“

Modeste: Schmerzhafter Empfang in Köln

Die Statistiken geben Modeste Recht: 79 Tore schoss er in seinen 157 Spielen für den Effzeh. Trotzdem überwog nach seinem Wechsel die Wut der Fans statt der Dankbarkeit für das Erreichte. Am deutlichsten wurde das beim Aufeinandertreffen von Dortmund und Köln in der Domstadt.