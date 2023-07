BVB: Das emotionale Ende von 333 Tagen Leidenszeit

Kaum jemand im Profifußball hat in den vergangenen Jahren derart viele Rückschläge erlebt wie Mateu Morey .

Der Verteidiger von Borussia Dortmund erlitt trotz seiner erst 23 Jahre zahlreiche schwere Knieverletzungen und war so beinahe permanent zum Zuschauen verdammt.

„Ich bin heute sehr glücklich und werde immer im Herzen tragen, wie die Leute in der Zeit während der Verletzung zu mir gestanden haben. Ich habe jede Nacht daran gedacht, wie es sein wird, wieder auf dem Platz zu stehen“, schilderte er im Anschluss im Sky -Interview.

Morey gibt Comeback - und bekommt den nächsten Rückschlag

Die Erleichterung war ihm anzumerken, denn wieder mal hatte sich Morey nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft. Im September vergangenen Jahres musste er sich am Außenmeniskus des linken Knies operieren lassen .

„Plötzlich ändert sich alles. Gerade als ich kurz vor einer Rückkehr stand, gab es einen Rückschlag in Form einer Verletzung am anderen Knie“, schrieb er damals bei Instagram.

Horror-Verletzung von Morey im DFB-Pokal

Im Halbfinale des DFB-Pokals 2021 gegen Holstein Kiel passierte die Horror-Verletzung . Beim Stand von 5:0 für Dortmund streckte sich Morey in der 72. Minute nach dem Ball, blieb aber im Rasen hängen.

Schnell war klar: Morey würde lange fehlen, denn er hatte sich fast alle Bänder in seinem rechten Knie gerissen. Gleich zweimal musste er operiert werden, eine dritte OP konnte nur dank der Arbeit von Physiotherapeut Peter Kuhnt verhindert werden.

„Heute geht es hundertmal besser“, schilderte er im Sommer 2022 im Interview mit 11Freunde . Schließlich wurde bei der Genesung festgestellt, dass das Knie eine Fehlinformation an den Kopf gesendet hatte - die Folge war eine falsche Bewegung. Dieses Problem wurde in der damaligen Reha-Phase korrigiert.

Letzte Chance für Morey?

Seine zurückgekehrte Fitness will er nun auch endlich auf dem Feld unter Beweis stellen. In der Partie gegen Rhynern ließ Trainer Erdin Terzic ihn bereits 45 Minuten lang spielen. „Er hat mir sehr geholfen in den zwei Jahren. Und jetzt tut es einfach gut, wieder auf dem Platz zu sein“, erklärte Morey nach dem Spiel der Presse.