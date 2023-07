Triathlon-WM: Sieben deutsche Athleten direkt im Finale

Anzeige

SID

Fünf deutsche Frauen sowie zwei deutsche Männer haben bei der Supersprint-WM der Triathleten in Hamburg den direkten Finaleinzug geschafft.

Fünf deutsche Frauen sowie zwei deutsche Männer haben bei der Supersprint-WM der Triathleten in Hamburg den direkten Finaleinzug geschafft. Die deutsche Meisterin Lisa Tertsch sowie Laura Lindemann hinterließen als jeweils Dritte ihrer Qualifikationsläufe den stärksten Eindruck, auch Annika Koch, Marlene Gomez-Göggel und Anabel Knoll lösten bei den Frauen das Ticket. Bei den Männern reichte Simon Henseleit dafür nach 300 m Schwimmen, 7,5 km Radfahren und 1,75 Kilometer Laufen ein siebter Platz, Tim Hellwig kam in seinem Rennen auf Rang fünf.

Nur die besten zehn der beiden Läufe erreichten direkt die Endläufe am Samstag (ab 16.20 Uhr/ARD), der Rest bekommt eine weitere Chance in den Hoffnungsläufen am Freitagabend (ab 19.00 Uhr/Sportschau.de). Diesen Umweg muss aus deutscher Sicht bei den Männern ein Quintett mit Lasse Nygaard Priester, Lasse Lührs, Jonas Schomburg, Valentin Wernz und Johannes Vogel nehmen, bei den Frauen hoffen Selina Klamt und Lena Meißner auf die zweite Chance.

"Ich war von Anfang an mit dabei und konnte agieren", sagte Tertsch der Sportschau: "Die anderen mussten reagieren, das war sehr schön. Viele haben aber noch Kraft zurückgehalten." Es sei ein "perfekter Morgen, das erste Ziel ist erreicht", erzählte Hellwig: "Bei diesen kurzen Rennen muss man das Rennen von vorneweg mitbestimmen. Ich bin in einer ganz guten Schwimmform, kam in der ersten Gruppe aufs Rad. Beim Laufen war es gerade auf der ersten Runde sehr hart."