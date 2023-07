NBA: Rockets-Rookie Whitmore stellt Mitchell-Rekord in Summer League ein

Cam Whitmore liefert beim Rockets-Sieg über die Warriors in der Summer League ab. Der Rookie führt sein Team nicht nur als Topscorer zum Sieg, sondern stellt auch den Steals-Rekord von Donovan Mitchell ein.

Cam Whitmore, 20. Pick der Houston Rockets im NBA-Draft , hat beim Sieg über die Golden State Warriors den Steals-Rekord in der Summer League eingestellt.

Der Langfinger kam am Ende auf unglaubliche acht Steals - ein Bestwert, der in der Summer League zuvor nur NBA-Superstar Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers / 2017) und Justin Dentmon (2015) gelungen war.

Whitmore glänzte aber nicht nur in der Defense. Auch in der Offense führte der 19-jährige Rookie die Rockets als Topscorer mit 26 Punkten (11/21 FG) an und verhalf ihnen zum Sieg.