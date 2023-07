Anzeige

Schwimm WM 2023 in Fukuoka: Alle Infos, Details, Zeitplan, Deutsche Chancen, TV Wellbrock & Co. greifen nach WM-Gold

Lukas Märtens (l.) und Florian Wellbrock (r.) zählen zu den größten deutschen Medaillen-Hoffnungen © IMAGO/Eibner

SPORT1

In Japan beginnen am Freitag die Schwimm-Weltmeisterschaften. Dort wollen Florian Wellbrock und Co. die Medaillen angreifen.

Ab Freitag beginnt wieder die Medaillenjagd im Wasser.

Im japanischen Fukuoka starten dann die Schwimm-Weltmeisterschaften, die eigentlich schon für 2021 angesetzt waren. Durch die Corona-Pandemie wurde das Event allerdings um zwei Jahre nach hinten verschoben.

Anzeige

Dabei kommen die Weltstars nun auch in Berührung mit den schwimmverrückten Fans in Japan. Schließlich fanden die olympischen Spiele in Tokio coronabedingt ohne Zuschauer statt.

SPORT1 hat die wichtigsten Infos zur Schwimm-WM.

Wieso findet in diesem Jahr wieder eine Schwimm-WM statt?

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Schwimm-Elite in Budapest um WM-Medaillen kämpfte, steht auch 2023 wieder ein Großevent an.

Die Ursache für die terminliche Verschiebung hat ihren Ursprung in der Corona-Pandemie. So wurde die eigentlich für 2021 geplante WM in Fukuoka zunächst um ein Jahr verschoben, ehe einige Monate später die Verschiebung auf 2023 erfolgte.

Der Weltverband FINA passte im Vorjahr aber nochmal die Ausrichter an, sodass erst Budapest und nun Fukuoka die Gastgeber waren bzw. sind.

Schwimm-WM: Welche Sportarten sind vertreten?

In Japan kämpfen sowohl die Becken- als auch Freiwasserschwimmen um die begehrte Goldmedaille. Zudem sind bei den Wettkämpfen auch Wasserball, Synchronschwimmen, Wasserspringen und „High Diving“ dabei.

„High Diving“, besser bekannt als Klippenspringen, feierte 2013 sein Debüt bei der Schwimm-WM. Die Männer springen dabei aus 27 Metern Höhe in einen Pool, Frauen nur aus 20 Metern. Das Klippenspringen ist dabei zurück im Programm, nachdem es in Ungarn aufgrund von einer fehlenden Austragungsstätte ausgefallen war.

Anzeige

Der Zeitplan der Schwimm-WM

Die Weltmeisterschaften finden vom 14. bis zum 30. Juli statt. Am ersten Wettkampftag starten dabei die Athlet*innen im Wasserspringen und Synchronschwimmen in ihre WM. Sie kämpfen jeweils bis zum 22. Juli um Medaillen.

Im Wasserball geht es hingegen vom 15. bis 28. Juli um Edelmetall. Die Rennen im Freiwasser finden am 15., 16., 18. und 20. statt.

In der letzten Wettkampfwoche startet das Beckenschwimmen. Vom 23. bis 30. Juli duelliert sich die Weltelite um die begehrten Podestplätze. Als Letztes beginnt das „High Diving“, dort stürzen sich am 25. Juli die ersten Sportler in die Tiefe.

Schwimm-WM: Wie stehen die deutschen Chancen?

Auch im Beckenschwimmen gibt es neben Wellbrock weitere Medaillenhoffnungen. So haben Lukas Märtens und seine Freundin Isabel Gose schon im Vorjahr auf sich aufmerksam gemacht und sind daher über die langen Freistilstrecken durchaus im Auge zu behalten. Auch Anna Elendt, die Vorjahr WM-Silber über 100m Brust gewann, muss man auf dem Zettel haben.

Darüber hinaus haben auch die deutschen Wasserspringer berechtige Medaillenhoffnungen. Bei den European Games sorgte das Team um die Schwestern Christina und Elena Wassen mit sechs Medaillen, davon dreimal Gold, für mächtig Furore.

Im Synchronschwimmen hat das DSV-Team maximal Außenseiterchancen, im Wasserball schafften weder die Männer noch die Frauen die WM-Qualifikation.

Anzeige

Wer überträgt die Schwimm-WM?

Die deutschen Schwimm-Fans bekommen in diesem Jahr nur Bilder von den Becken-Wettbewerben.