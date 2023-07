Juventus will aus dem Projekt Super League aussteigen

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin will sich offiziell aus dem Projekt Super League zurückziehen.

Der Serie-A -Klub teilte am Donnerstagabend mit, dass er ein Ausstiegsverfahren gestartet habe. Dabei betonten die Bianconeri aber, dass gemäß den geltenden Vertragsbestimmungen die vorherige Zustimmung der anderen verbliebenen Gründungsmitglieder, FC Barcelona und Real Madrid, erforderlich sei, damit der Ausstieg wirksam werde.

Bereits am 6. Juni hatte Juventus bekannt gegeben, dass es eine Mitteilung an Real und Barcelona geschickt habe, "um eine Diskussion zwischen den drei Vereinen über einen möglichen Ausstieg von Juventus aus dem Projekt in Gang zu setzen".