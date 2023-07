Schwim-WM: Wellbrock und Co. trainieren auf Freiwasserstrecke

Nach Problemen mit der Wasserqualität in den vergangenen Tagen waren die Bedingungen am Freitagmorgen nach Angaben von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn gut. „Mittlerer Wind, keine Wellen, Wassertemperatur 26 Grad“, berichtete Berkhahn, „die Qualität war okay.“

Für Beck stehen am Samstag (1.00 Uhr MESZ) bereits die 10 km auf dem Programm, einen Tag später (1.00) will Wellbrock sich auf seiner olympischen Goldstrecke den WM-Titel zurückholen. Die ersten Drei in den beiden Rennen qualifizieren sich bereits für die Sommerspiele 2024 in Paris.