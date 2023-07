Kurios! Fans bewerfen Spieler von Brasilien-Klub mit Popcorn

Kuriose Szenen in Brasilien: Aufgrund schlechter Leistungen bewerfen Fans des Santa Cruz FC ihren Klub mit Popcorn.

Schlechte Leistungen einer Mannschaft kommen bei den Fans meistens nicht gut an. So erging es auch dem Santa Cruz FC. Die Anhänger des brasilianischen Traditionsvereins, bei dem der Ex-Wolfsburger Grafite seine Karriere beendet hatte, mussten in den vergangenen Jahren einiges mitmachen.