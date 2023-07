NBA: Starting Five? Schröder meldet Ansprüche an

Vor allem Torontos Headcoach Darko Rajakovic hatte laut Schröder einen großen Anteil an dessen Wechsel in die kanadische Provinz Ontario. „Am Tag der Free Agency hat er mich angerufen und gesagt, dass er jetzt Headcoach ist“, beschrieb er den Kontakt mit dem Serben und fügte hinzu: „Ich weiß, wie er arbeitet. Ich kenne ihn bereits von OKC, er ist ein großartiger Typ.“ Rajakovic war Assistenzcoach bei Oklahoma City Thunder, als Schröder dort von 2018 bis 2020 spielte.

Schröder weicht brisanter Frage aus

Um den Meister von 2019, der in den vergangenen Jahren jedoch zweimal die Playoffs verpasste, wieder in die Erfolgsspur zu führen, wolle Schröder als Teamleader fungieren - und sieht sich direkt als Stammkraft. „Natürlich will ich starten. Das ist eines meiner Ziele“, zeigte sich der EM-Held, der mit Deutschland 2022 Bronze holte, selbstbewusst. Das hätten er und der Coach auch so besprochen, betonte der Braunschweiger. Am Ende werde er jedoch jede Rolle annehmen, die der Coach für ihn vorsieht, ruderte er etwas zurück.