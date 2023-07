Para-WM: Bensusan verpasst Medaille - Moos springt zu Bronze

Irmgard Bensusan hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris eine Medaille verpasst. Die 32-Jährige aus Leverkusen kam nicht über Rang sechs hinaus.

Titelverteidigerin Irmgard Bensusan hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris eine Medaille verpasst. Die 32-Jährige aus Leverkusen kam in der Startklasse T64 in 13,12 Sekunden über 100 Meter nicht über Rang sechs hinaus, zur Bronzemedaille fehlten 17 Hundertstel. Weitspringerin Nele Moos gewann hingegen überraschend Edelmetall.