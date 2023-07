Wird der FC Arsenal für Havertz zum Sprungbrett in die Weltklasse? Arteta plant Überraschung mit DFB-Star

Das Gesamtpaket Kai Havertz lässt sich der sonst so sparsame FC Arsenal 170 Millionen Euro kosten. Es gibt viele Parallelen zwischen Mesut Özil und Havertz. Doch genau der Grund, warum Özil an Mikel Arteta scheiterte, kann Havertz jetzt als Sprungbrett in die Weltklasse dienen.

Havertz folgt auf Özil: Wieder ein DFB-Star bei Arsenal

Arteta lobt “variablen” Havertz: Arsenal setzt auf Fluidität

Macht also in Summe eine Investition von rund 170 Millionen Euro für Havertz, von dem in England auch drei Jahre nach seiner Ankunft in der Premier League niemand so recht weiß, wo er überhaupt spielt. Goal spottete nach Bekanntgabe des Havertz-Transfers, es sei „schon erstaunlich“, dass Arsenal dem FC Chelsea so viel Geld überweist für „einen Stürmer, der in 91 Premier-League-Spielen 19 Tore erzielt hat“. Das vernichtende Urteil: „Havertz könnte eine kolossale Geldverschwendung werden.“