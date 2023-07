Tour de France: Verfolger düpiert! Spanier beendet lange Durststrecke

Der spanische Radprofi Ion Izagirre hat die zwölfte Etappe der 110. Tour de France gewonnen. An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nichts.

Ion Izagirre zog grinsend an seinen Ohrläppchen und riss dann freudestrahlend die Arme nach oben.

Der spanische Ausreißer hat sich nach sieben Jahren Wartezeit mit seinem zweiten Etappensieg bei der Tour de France beschenkt. Der 34 Jahre alte Routinier triumphierte am Donnerstag auf der 12. Etappe nach einem 30-km-Solo und bescherte seinem französischen Team Cofidis vor dem Nationalfeiertag den zweiten Erfolg bei der diesjährigen Schleife.

„Wir sind hier hergekommen, um eine Etappe zu gewinnen. Jetzt haben wir schon zwei und Guillaume (Martin, Anm. d. Red.) liegt auch noch gut in der Gesamtwertung“, zog ein stolzer Izagirre nach dem Sieg ein erstes Zwischenfazit für sein Team.

Izagirre hatte sich am letzten Anstieg aus einer Fluchtgruppe herausgelöst, keiner konnte dem Leichtgewicht folgen. Im Ziel hatte er 58 Sekunden Vorsprung auf Mathieu Burgaudeau und Matteo Jorgenson. „Ich wollte heute nicht zum ersten Mal in die Gruppe, aber diesmal hat es auch geklappt. Deshalb wollte ich dann das Maximum herausholen“, beschrieb der Spanier sein Husarenstück und fügte hinzu: „Es war ein langer Weg, aber du musst auf dich vertrauen. Am Ende hatte ich keine Referenzen mehr, habe aber einfach den Kopf unten gelassen und durchgezogen.“