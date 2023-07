Schröder will bei Toronto Führungsrolle übernehmen

Schröder will in Toronto Verantwortung übernehmen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Schröder, der in den kommenden zwei Jahren beim NBA-Champion von 2019 insgesamt rund 26 Millionen Dollar verdienen soll, peilt regelmäßige Einsätze in der Anfangsformation an - der bisherige Starting Point Guard Fred VanVleet hat die Raptors verlassen.

„Ich verlange auf dem Court nichts, was ich nicht selber tun würde. Ich betrachte jedes Spiel, als wäre es mein letztes“, sagte Schröder, der in seine elfte Saison in der nordamerikanischen Profiliga geht. Toronto ist seine sechste Station nach den Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Houston Rockets und den Los Angeles Lakers, bei denen sein Vertrag am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war.