Liverpool-Legende vor Abschied: Lockt Gerrard ihn nach Saudi-Arabien?

Nun steht der Kapitäns-Nachfolger von Gerrard gut acht Jahre nach dessen letztem Spiel für Liverpool wohl ebenfalls vor dem Abschied von der Anfield Road. Einem Bericht von The Athletic zufolge tendiert Henderson dazu, seinem Vorbild zu Al-Ettifaq zu folgen.

Bevor der 33-Jährige aber eine Entscheidung treffen wolle, möchte er laut The Sun mit Jürgen Klopp über seine Rolle in der kommenden Spielzeit sprechen. Denn mit Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai verpflichtete Liverpool in diesem Sommer bereits zwei Mittelfeldspieler. Auch die EM im kommenden Jahr dürfte die Entscheidung beeinflussen. Denn durch den Wechsel würden die Chancen auf eine Nominierung von Nationaltrainer Gareth Southgate sicherlich sinken.