Drittliga-Auftakt mit zwei Livespielen in der ARD

Eskalation nach Aufstieg? "Dienstag am Ballermann!"

Zum Auftakt der neuen Drittliga-Saison am 5. August werden zwei Traditionsduelle in der ARD live übertragen. Ab 14.00 Uhr berichten der BR und der SWR in den dritten Programmen von der Partie zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim. Ab 16.15 Uhr sendet das Erste Livebilder vom Spiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld.