Rodrigo Zalazar vor Schalke-Abschied! Frankfurt darf sich freuen

Rodrigo Zalazar steht kurz vor einem Wechsel nach Portugal. Der Schalke-Star absolviert bereits den Medizincheck, die Königsblauen müssen einen Teil der Ablöse an Frankfurt überweisen.

Der Offensivspieler des FC Schalke 04 absolviert nach Informationen von SPORT1 im Laufe des Donnerstags den Medizincheck in Portugal. Bei seinem neuen Klub soll der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Die Ablöse für den Nationalspieler aus Uruguayer liegt bei sechs Millionen Euro. Einen Teil der Summe müssen die Königsblauen aber an die Frankfurter Eintracht abgeben, die Zalazar im vergangenen Sommer für rund 1,5 Millionen Euro in den Ruhrpott ziehen ließ. Es soll sich um einen Betrag im höheren sechsstelligen Bereich handeln.

Zalazar als Aufstiegsheld bei Schalke

Mit Braga winkt Zalazar eine Teilnahme an der Champions League, als Tabellendritter hatte sich der Klub in der Vorsaison die Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse gesichert.