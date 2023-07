Diablo IV: Die Saison der Entarteten beginnt!

Die "Saison der Entarteten" beginnt am 20.Juli © Blizzard Entertainment

Bald beginnt Season 1 in Diablo IV. Der Battlepass ist ab dem 20. Juli verfügbar.

Kaum ist Diablo IV (fast) zwei Monate alt stehen die Spieler für die erste Season schon in den Startlöchern. Nach vielen gebrochenen Rekorden, wie z.B. die Einnahmen von mehr als 666 Mio. U$-Dollar oder die 38-stelligen Schadensspitzen im Spiel, ist es an der Zeit den Nephalem endlich ein neues Abenteuer zu bieten. Im nächsten Update ist neben frischen Inhalten ist auch ein Battlepass enthalten, der (gegen Echt-Geld) aufgewertet werden kann, um schneller an mehr Belohnungen zu kommen.