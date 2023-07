Tour de France: Sein grausamer Tod ist ein oft ignoriertes Mahnmal

Simpson ist der bis heute prominenteste Todesfall der Tour, zusammen mit dem fatalen Sturz von Fabio Casartelli 1995 . Seine Geschichte blieb auch deshalb im Gedächtnis, weil sie nicht nur über die Gefahren des Radsports an sich erzählt - soeben tragisch in Erinnerung gerufen durch den Tod von Gino Mäder bei der Tour de Suisse .

13. Juli 1967: Tom Simpson kollabiert und stirbt

Simpson, geboren am 30. November 1937 in Haswell der nordenglischen Grafschaft Durham, war in den Sechzigern ein Topstar seines Sports: Straßenrad-Weltmeister 1965 vor Rudi Altig, Gewinner der Klassiker in Flandern, Mailand - San Remo und der Lombardei, Sportler des Jahres in Großbritannien, der erste Brite im Gelben Trikot der Tour.

Kreidebleich, gezeichnet von Dehydrierung und der Anstrengung in der Gluthitze der Provence (Asphalt-Temperatur 54 Grad Celsius) steuerte er in einen letztlich tödlichen Kollaps.

Doping trug zu Simpsons Tod am Mont Ventoux bei

Simpsons Ableben wurde und wird oft als sportlicher Heldentod verklärt, aber ein wesentliches Element war Simpsons Doping, das er einige Jahre zuvor freimütig eingeräumt hatte - was damals nicht so hohe Wellen schlug: Kontrollen, um leistungssteigernde Substanzen zu finden, waren bei der Tour erst 1966 eingeführt worden.

Bei seinem Tod hatte der körperlich ausgetrocknete Simpson auch Amphetamine und Alkohol im Blut, sogar in der Brusttasche seines Trikots wurden Tabletten gefunden. Tourarzt Dumas soll mit Blick auf die Bedingungen noch kurz vor Simpsons Tod gesagt haben: "Wenn die Jungs heute ihre Nase in ein Fläschchen stecken, haben wir ein Problem."

An der Stelle, an der das Leben von Tom Simpson sein Ende nahm, erinnert heute ein Gedenkstein an ihn, an dem viele Tour-Fahrer Equipment-Teile hinterlassen. Simpsons Geschichte wurde immer in Erinnerung gerufen, wenn andere Stars wie Eddy Merckx, Lance Armstrong, Marco Pantani und Christopher Froome dramatische Momente am Ventoux erlebten.