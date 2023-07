Donis Avdijaj blickt positiv in die Zukunft - "Jetzt will ich an das Maximum gehen"

Schalkes abgestürztes Wunderkind: Was macht eigentlich Donis Avdijaj?

Die Karriere von Donis Avdijaj ist ein Auf und Ab. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 49 Mio. Euro bei Schalke 04, ein Autocrash mit Fahrerflucht oder eine erfolgreiche Zeit in Österreich: Der 26-Jährige hat in seinem Beruf schon viel erlebt.