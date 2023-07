Mit Mane und Nübel: Bayern starten Vorbereitung

Team-Internist Roland Schmidt führte die Tests durch und checkte alle inneren Organe wie Herz, Lunge und Nieren. Danach standen die obligatorischen Leistungstests an der Säbener Straße an. Das erste Mannschaftstraining ist für Samstag geplant. Dann geht es auch ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee.

Neuer trainierte derweil am Donnerstag abermals auf dem Platz am Klubgelände. Ob er auf der Asienreise mit drei Testspielen (24. Juli bis 3. August) dabei ist, ist weiter offen. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 12. August mit dem Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig, sechs Tage später starten sie bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.