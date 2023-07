Wellbrock träumt von Olympiagold im Becken und Weltrekord

„Ich liebäugele natürlich noch mit einer Goldmedaille im Becken bei Olympia oder mit einem Weltrekord auf der 50-m-Bahn“, sagte der 25-Jährige vor der am Freitag beginnenden WM in Japan dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Wellbrock plant Vierfach-Start

Über vier Strecken will Wellbrock in Fukuoka starten: zunächst am Sonntag (1.00 Uhr MESZ) im Freiwasser über 10 km, dann am Dienstag (3.00) über die halbe Distanz, in der zweiten Woche im Becken über 800 und 1500 m Freistil. Die Freiwasserstaffel lässt Wellbrock aus, um sich besser auf die Poolrennen vorbereiten zu können.