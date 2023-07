Panama als Partycrasher: USA verpasst Finale des Gold Cups

Während die USA in den zehn Gold-Cup-Ausgaben seit 2003 erst zum zweiten Mal das Finale verpassten, spielt Panama erst zum dritten Mal überhaupt nach 2005 und 2013 um den Titel. Gewonnen hat das kleine mittelamerikanische Land den Cup noch nie.

„Wir mussten leiden“

„In dieses Finale zu kommen, ist der Traum eines jeden Panamaers. Wir mussten leiden, um diesen Sieg zu erringen, aber so genießt man ihn am besten“, sagte Panamas dänischer Trainer Thomas Christiansen, der für den VfL Bochum und Hannover 96 in der Bundesliga gespielt hatte.