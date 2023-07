Für Kinderhospiz-Verein: Nowotny bei Elfmeter-Cup dabei

Bei der Veranstaltung treten Teams aus bis zu elf Spielerinnen und Spielern in Elfmeterschießen gegeneinander an. An den fünf Tagen wird es sechs Turniere mit unterschiedlichen Mottos geben. Ein Teil der Anmeldegebühr kommt der Stiftung "It's for Kids" zugute, die den Deutschen Hospiz-Verein unterstützt.