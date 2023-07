Formel 1: Wie es zum F1-Comeback von Ricciardo kam - und bei Red Bull der Druck auf Perez steigt

Neues Traumpaar in der Formel 1?

Er ist zurück in der Formel 1 , der ewig lachende „Honigdachs“. Daniel Ricciardo, seit dem 1. Juli 34 Jahre alt, wird ab sofort den Niederländer Nyck de Vries beim Red-Bull-Schwesterteam AlphaTauri ersetzen.

In der Tat: Aus der Krise nach seiner Entlassung bei McLaren hat sich der Australier zurück in den innersten Zirkel der Königsklasse gekämpft - und die F1 damit nun ihr bekanntes Grinsen zurück.

Formel 1: Ricciardo ersetzt de Vries bei AlphaTauri

Doch dann ging alles ganz schnell: Noch während der Pirelli-Testfahrten in Silverstone verkündete AlphaTauri die Rückkehr des Australiers ins Formel-1-Stammcockpit - und damit gleichzeitig das Aus für den Niederländer Nyck de Vries.

Die Argumente waren dem Vernehmen nach erdrückend. Ricciardo war nicht nur im Simulator schneller als De Vries, auf der Rennstrecke brannte er eine Zeit in den Asphalt, die im Großen Preis von Großbritannien am vergangenen Wochenende für Startreihe eins gereicht hätte.

Cockpit für einstigen Vettel-Bezwinger

Horner schwärmt in den höchsten Tönen: „Daniels Zeiten waren extrem konkurrenzfähig, eine beeindruckende Fahrt.“ Nun soll der Australier das lahmende AlphaTauri-Team zurück ins Mittelfeld führen.

Verstappen bevorzugt Ricciardo als Teamkollegen

Der Mexikaner kam im Qualifying von Silverstone über Platz 16 nicht hinaus, wurde am Ende Fünfter.

Und fügte an: „Daniel wusste vor den Tests in Silverstone, dass er das Cockpit bei AlphaTauri hat, wenn er Leistung bringt. Er hat die Drucksituation mehr als bestanden.“

„Wenn ich ehrlich bin, könnte es mich nicht weniger interessieren“, sagte der 33-Jährige zu den Spekulationen. „Ich bin seit 13 Jahren in der Formel 1 und habe schon alles gesehen. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube fest daran, dass ich meine Saison wieder in den Griff bekommen kann.“

Formel 1: Zig Wechsel mitten in der Saison

Schon fünf Mal mussten Piloten mitten in der Saison ihr Cockpit räumen: Christian Klien wurde 2006 bei Red Bull durch Robert Doornbos ersetzt.

Sebastian Vettel kam 2007 in Ungarn bei Toro Rosso für Scott Speed, Jaime Alguersuari kegelte Sébastien Bourdais 2009 bei Toro Rosso raus, Daniil Kvyat musste bei Red Bull 2016 für Max Verstappen weichen und Alexander Albon bekam 2019 Pierre Gaslys Red Bull-Cockpit.

Wer bekommt bei AlphaTauri nächste Chance?

Sollte sich Ricciardo jetzt auch in den Rennen bewähren, dürfte auch bei AlphaTauri schon bald der nächste Pilot aus dem Nachwuchskader seine Chance bekommen.

Der Neuseeländer Liam Lawson macht in der japanischen Superformula einen guten Job und steht in den Startlöchern für einen Stammplatz in der kommenden Saison.