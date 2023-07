Cristiano Ronaldo & Chrono24: CR7 investiert in deutschen Luxusuhren-Händler

Immer mehr Sportler stecken ihr Geld in große Unternehmen. Jetzt investiert Cristiano Ronaldo in einen Luxusuhren-Händler aus Karlsruhe.

In einer offiziellen Meldung des Unternehmens sagte Ronaldo: „Als langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24 ist es mir eine Freude, Gesellschafter des Unternehmens zu werden.“

Ronaldo: Ein großer Uhrensammler

In der Community ist Ronaldo schon lange als großer Sammler von Luxusuhren bekannt . Tim Stracke, CEO von Chrono24, sagte: „Niemand bringt so viel Leidenschaft für Luxusuhren auf die Weltbühne wie Cristiano.“

Das 2003 gegründete Unternehmen besitzt derzeit Standorte in Karlsruhe, Berlin, New York, Miami und in Tokio.