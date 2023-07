Lucas Hernandez: "So ein Gesäusel geht mir auf den Keks!“ Bayern-Legende Babbel kritisier Ex-FCB-Star

Denn nun trat auch Ex-Bayern-Star und TV-Experte Markus Babbel nach. „Mir geht so ein Gesäusel im Nachhinein auch auf den Keks“, pflichtete er seinem langjährigen Mitspieler bei Sky bei. Mit solchen scheinheilig glücklichen Abschieden tue er sich schon immer schwer.

Hernández hatte in seinem Abschiedsstatement geschrieben, dass ihm der Abschied im Herzen schwerfalle und, dass es für ihn eine große Ehre gewesen sei, für Bayern und damit „einen der renommiertesten Klubs der Welt gespielt zu haben“.

Hernández‘ Bayern-Abschied „toller Move von beiden Seiten“

Bayern-Legende über Transfer: „Kim spielt schlauer als Hernández“

„Ich glaube, dass er (Kim, Anm. d. Red. ) besser ist. Er spielt schlauer als Hernández“, argumentierte Babbel. „Kim ist genauso zweikampfstark, aber was die Schlauheit betrifft, da ist Kim ganz klar im Vorteil.“

„Was mir an Hernández gefallen hat, war die Aggressivität, die er hatte“, so Babbel, der darin jedoch auch die Verletzungsprobleme des 28-Jährigen begründet sieht. „Er ist halt oft stur in die Zweikämpfe gegangen und dadurch hat er sich selbst sehr oft schwer verletzt.“