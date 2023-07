Güler-Entdecker Serhat Pekmezci: „Eines Tages wird er Kapitän von Real“

Serhat Pekmezci entdeckte Arda Güler zufällig. Seine Spielweise erinnert ihn aber nicht etwa an Lionel Messi, sondern an zwei Real-Legenden.

„Güler hat mit dem Ball getanzt“

Diese war aber alles anderes als geplant: Der Scout von Fenerbahçe wollte bei einem U14-Spiel zwischen Osmanlispor und Genclerbirligi eigentlich Emre Uzun verfolgen. Doch Güler spielte sich in den Fokus.

Diese Spielweise erinnert ihn nicht etwa an Lionel Messi, - mit dem der 18-Jährige zuletzt vergleichen wurde - sondern an zwei Real-Legenden: „Güler würde ich als eine Mischung aus Guti und Modric bezeichnen“.

Bei seiner Entdeckung beeindruckte den Scout neben der Leichtigkeit der Wille des damals 14-Jährigen. Trotz einer Verletzung am linken Knöchel wollte der Linksfuß nämlich weiterspielen.

Güler spielt sich in den Fokus von Real Madrid

Denn gleich zwei Jahre später debütierte der Offensivspieler mit 16 Jahren in der Süper Lig und spielte sich dort in den vergangenen zwei Jahren bekanntlich in den Fokus von Weltklubs wie seinen neuen Verein Real Madrid.