Frimpong, Tapsoba oder Arthur: Er steckt hinter vielen Bayer-Transfers

Nächster Leistungsträger weg: So sehr wird Hofmann fehlen

Bayer Leverkusen scoutet seit vielen Jahrzehnten hochtalentierte Fußballer, die ihren Marktwert oftmals in die Höhe steigen lassen. Mit Kim Falkenberg hat Sportvorstand Simon Rolfes einen hochspannenden Nachfolger für Tim Steidten nach oben gezogen.

Neuer Kaderplaner: Falkenberg folgt auf Steidten

Bereits in den letzten vier Jahren seiner Profi-Laufbahn absolvierte das „Mastermind“ an der IST-Hochschule für Management den Bachelor in Sportsbusiness Management. Ex-Sportdirektor Jonas Boldt war es, der ihn als Praktikant zu Bayer holte. Die Entwicklung seitdem? Sie kennt nur eine Richtung.