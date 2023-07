Mit Süle als Kapitän: BVB gewinnt ersten Test

Der BVB startet erfolgreich in die Vorbereitung © FIRO/SID

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat sein erstes Testspiel im Rahmen der Saison-Vorbereitung gewonnen. Mit dem zuletzt von Hansi Flick kritisierten Niklas Süle als Kapitän setzte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Mittwoch mühelos beim Fünftligisten Westfalia Rhynern 7:0 (3:0) durch.

Nationalspieler Süle führte das Team als Kapitän aufs Feld, nach seiner Auswechslung zur Halbzeit gab er die Binde an Mats Hummels ab. Bundestrainer Flick hatte Süle für die drei Länderspiele nach der Bundesliga-Saison nicht nominiert und in einem FAZ-Interview gesagt, der Innenverteidiger schöpfe sein Potenzial nicht aus. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl versicherte beim Trainingsstart in der Vorwoche, dass Süle eine Reaktion zeigen werde.