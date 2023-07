NBA: Mavericks mit Doncic und Irving - Superteam oder Super-GAU?

HOOP SUMMIT (San Antonio, 29. März 1998): Heimlich macht sich der 19-Jährige mit Mentor Holger Geschwindner in die USA auf. Sein Heimatverein DJK Würzburg steht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga und hat keine Ahnung, dass er weg ist © Imago

DEBÜT (Seattle, 5. Februar 1999): Wegen des Lockouts beginnt die NBA-Saison später. Nowitzki (l.) tritt mit den Dallas Mavericks bei den SuperSonics an - ausgerechnet. Für den Gegner steht Detlef Schrempf (r.) auf dem Parkett, sein Vorgänger in der Rolle des deutschen Vorzeigespielers © Getty Images

MVP (New York, 15. Mai, 2007): Als erster Europäer wird Nowitzki zum MVP der NBA-Hauptrunde gewählt. In seiner stärksten Saison führt er die Mavericks mit 67 Siegen aus 82 Spielen in die Play-offs. Doch Dallas scheitert als Vorjahresfinalist überraschend in Runde eins an den Golden State Warriors © Getty Images