Transfermarkt: Schmerzhafter Abgang für Darmstadt

Tietz war im Sommer 2021 ablösefrei nach Darmstadt gewechselt und erzielte in 72 Pflichtspielen 29 Tore für die Lilien. In der vergangenen Saison hatte der Stürmer mit zwölf Ligatreffern großen Anteil am Aufstieg der Hessen in die Bundesliga. Nach Innenverteidiger Patric Pfeiffer ist Tietz in diesem Sommer bereits der zweite Darmstädter Profi, der nach Augsburg wechselt.