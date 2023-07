Champions-League-Revolution noch größer! Auch K.o.-Phase geändert

Die UEFA hat die Champions-League-Reform ab 2024/25 angekündigt. Bereits bekannt war, dass künftig 36 Teams anstelle der bisherigen 32 Mannschaften an der Endrunde der Champions League teilnehmen werden.

Vorab war auch schon klar, dass es ab der übernächsten Saison keine Gruppenphase mehr geben wird, sondern alle 36 Teilnehmer in einer gemeinsamen Liga antreten werden. Dabei können natürlich nicht alle Klubs gegeneinander antreten, wie es in der Bundesliga der Fall ist.

Champions League ab 2024/25: Turnierbaum ab dem Achtelfinale

Die punktbesten acht der 36 Teams qualifizieren sich nach der Liga-Phase automatisch für das Achtelfinale der Champions League . Die Mannschaften, die in der Vorrunden-Tabelle auf den Plätzen neun bis 16 landen, sind in einem neuen K.o.-Runden-Playoff mit Hin- und Rückspiel gesetzt.

Sie treten gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an - und haben im so wichtigen Rückspiel Heimrecht. Aus diesen acht Playoff-Spielen werden dann die übrigen Achtelfinalisten ermittelt.

Damit wird den Mannschaften in der K.o.-Phase also nicht nur klar sein, auf wen sie im Achtelfinale treffen, sondern auch, welche Gegner ihnen auf ihrer Hälfte des Turnierbaums auf dem Weg zum Finale blühen könnten - und welche eben nicht.

Champions-League-K.o.-Modus mündet 2025 in „Finale dahoam“ in der Allianz Arena

Beim Finale selbst wird es fortan keine Veränderungen geben. Dieses steigt weiterhin an einem neutralen Ort. Der Sieger wird in einem Spiel ermittelt - über 90 Minuten (plus ggf. Verlängerung/Elfmeterschießen).