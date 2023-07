Uli Hoeneß beobachtet Neuer-Training - Bayern-Rückkehr weiter ungewiss

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist zu Gast beim Training von Manuel Neuer an der Säbener Straße. Wann der Keeper wieder zur Mannschaft stößt, ist weiter offen.

Prominenter Trainings-Gast an der Säbener Straße: Uli Hoeneß hat am Mittwochvormittag das Training von Bayern-Keeper Manuel Neuer besucht.

Der 71-Jährige beobachtete, wie Neuer durch Bälle von Torwarttrainer Michael Rechner geprüft wurde, dabei auch einige Hechtsprünge wagte. Später sprach Hoeneß mit dem 37-Jährigen, zeigte ihm einen Verband an seinem rechten Arm.

Neuer guter Dinge

Am Montag war Neuer am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München vorgefahren, wo für ihn und sieben weitere Profis die obligatorische internistische Untersuchung anstand.