DSV: Top-vier-Platzierung bei der WM bringt Paris-Ticket

Auch Anna Elendt geht in Fukuoka an den Start © AFP/ GETTY IMAGES /SID/GREGORY SHAMUS

Ein Top-vier-Resultat in Normzeit bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka - und das Olympiaticket für Paris ist bereits frühzeitig gesichert. Das geht aus den Nominierungskriterien hervor, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kurz vor Beginn der Titelkämpfe in Japan (14. bis 30. Juli) veröffentlichte. Diese Regelung gelte für das Beckenschwimmen in einer olympischen Einzeldisziplin, teilte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) weiter mit.