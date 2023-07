Semenya nach Erfolg vor Gericht: "Ist erst der Anfang"

Caster Semenya will nach ihrem Etappenerfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte offenbar weiter in die Offensive gehen.

Olympiasiegerin Caster Semenya (Südafrika) will nach ihrem Etappenerfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte offenbar weiter in die Offensive gehen. „Die Gerechtigkeit hat gesprochen, aber das ist erst der Anfang“, teilte die 32-Jährige in einem Statement mit, das ihre Anwälte am Mittwoch veröffentlichten, ohne dabei aber konkret weitere geplante Schritte zu nennen.