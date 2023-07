Deutsche Hoffnungen beim Main Event

Beim WSOP Main Event wurde vergangene Nacht wieder ordentlich ausgedünnt. Zufällig saßen an einem Tisch gleich drei deutsche Spieler. Geschafft hat es nur einer.....

149 Spieler werden kommende Nacht in den sechsten Tag des Main Events in Las Vegas gehen. Aus Sicht der deutschsprachigen Poker-Community ruhen die letzten Hoffnungen mittlerweile auf nur noch vier Spielern. Der in Deutschland lebende Türke Osman Ihlamur liegt auf Rang 30, Jan-Peter Jachtmann auf Rang 36 und als bester Deutscher Tim Van Loo mit Rang 11. Einziger verbliebener Österreicher ist Matthias Auer auf Platz 74.