Perfekter Split! Team Vitality gewinnt Spring-Major

Am vergangenen Wochenende fand in Boston das letzte Major der RLCS-Saison statt. Team Vitality vollendete dabei den perfekten Split und schnappte sich die Krone.

Die RLCS-Saison 2022-23 nähert sich mit großen Schritten ihrem Finale. Am vergangenen Wochenende fand in Boston das internationale Spring Major statt, bei dem die besten 16 Teams der Welt um den Titel das Major Champions und die letzten Qualifikations-Punkte für die Worlds im August antraten.

Team Vitality reiste mit drei EU-Regional-Siegen in Serie im Rücken an und schaffte es tatsächlich, den perfekten Split zu komplettieren. Enttäuschung gab es dagegen vor allem bei den nordamerikanischen Teams, die eine historische Pleite erlebten.

Rocket League: Team Vitality gewinnt Spring Major

Nachdem die Organisation des letzte NA-Regional gewonnen hatte, waren die World Championships plötzlich wieder in Sichtweite. Nach zwei Niederlagen gegen Moist Esports und Ninjas in Pyjamas war die Saison aber schon am Freitag wieder beendet.