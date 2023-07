Tennis: Boris Becker kritisiert Familien von Zverev und Tsitsipas indirekt

Boris Becker nimmt in einem Q&A zu Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas Stellung - er äußert vielsagende Kritik an deren Familien.

Der 55-Jährige hat sich in einem Q&A auf Instagram den Fragen seiner Follower gestellt. Einer wollte dabei wissen, warum es bei Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas im Tennissport „nie für ganz oben“ reicht.

Der dreimalige Wimbledon-Sieger deutete mit diesem Satz immerhin an, dass er den Einfluss der Familien auf die Tennis-Stars im sportlichen Bereich nicht unbedingt als zuträglich für den Erfolg der Profis ansieht.

Zverev mit Kritik an seinem Trainerteam

Auch Zverev selbst hatte kürzlich eine klare Botschaft an seine Familie gesendet . Papa Alexander Senior (als sein Trainer) und Bruder Mischa (als sein Manager) mussten sich nach dem Zweitrundenmatch des Olympiasiegers in Wimbledon harte Kritik anhören, weil sich Zverev nicht gut auf seinen Gegner Yosuke Watanuki vorbereitet fühlte.

So war Zverev von den schnellen Aufschlägen seines Gegenspielers überrascht: „Ich hatte davon keine Ahnung. Und das sind solche Dinge, die ich gerne auf den Platz mitnehmen würde. Da hat mein Trainerteam in der Hinsicht keinen guten Job gemacht heute.“

Die Eltern von Tsitsipas standen in der Vergangenheit bereits mehrfach in der Kritik. So sagte unter anderem Ex-Weltklassespieler Jim Courier als Experte für Tennis Channel: „Sie wollen ihm von der Seitenlinie aus helfen, aber sie schaden ihm einfach. Sie schaden seinen Chancen, gutes Tennis zu spielen.“