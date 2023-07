Barca verpflichtet Brasilianer Vitor Roque

Anfang des Jahres wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig der U20-Südamerikameisterschaft, die er mit Brasilien gewann. Am 3. März feierte er als jüngster Debütant in der Geschichte der Selecao gegen Marokko (1:2) seinen Einstand in der A-Nationalmannschaft. Er löste damit keinen Geringeren als Ronaldo ab, der bei seinem ersten Länderspiel acht Tage älter war.