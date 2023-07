"Menschenleben spielen keine große Rolle": Doping-Experte Fritz Sörgel kritisiert Enhanced Games im SPORT1-Interview

Wegen Doping! Alica Schmidt redet sich in Rage

Die Idee der Enhanced Games sorgt für viel Wirbel. Im exklusiven SPORT1-Interview kritisiert Doping-Experte Fritz Sörgel die Macher und das dadurch vermittelte Bild. Zudem glaubt er nicht, an eine unermessliche Leistungssteigerung.

Das sorgt jedoch für heftige Kritik. So kritisierte bereits Alicia Schmidt im SPORT1 -Interview die Idee .

Heftige Kritik an Enhanced Games: „Komplett unethisch“

SPORT1: Herr Sörgel, vor ein paar Wochen wurde die Idee der Enhanced Games vorgestellt. Was halten Sie von dieser Idee, dass dort alle Dopingmittel erlaubt sind?

Fritz Sörgel: Solche Ideen, wie die von den Enhanced Games schwirren schon immer herum. Es gibt genug Verrückte im Sport, auch wenn das für mich nichts mehr mit Sport zu tun hat. Auf die Idee kommt glaube ich sowieso keiner. Es nennt sich zwar Enhanced Games, aber man müsste dafür eigentlich einen anderen Begriff suchen. Es geht eigentlich nur um eine Show, einen Zirkus, ums Spektakuläre. Und wir wissen, dass dabei Menschenleben keine so große Rolle spielen.

SPORT1: Das sind harte Vorwürfe an das Event, das sich auf die Fahnen schreibt, dass jeder mit seinem Körper machen kann, was er möchte.

Sörgel: Für mich ist es ein komplett unethisches Vorgehen und wirkt sich nicht positiv auf unsere Gesellschaft aus. Der Effekt, der davon ausgehen würde, hätte eine verheerende Wirkung auf das sowieso schon bestehende Problem in der Drogen-Szene. Dann können wir das Arzneimittelrecht auch in die Tonne schmeißen, wenn man solche Wettbewerbe erlauben würde. Aber ja, jeder Mensch hat das Recht, seinen Körper kaputt zu machen.

100m in 9 Sekunden? „Doping-Mittel haben ihre Grenze“

Sörgel: Ich glaube nicht, dass es kurzfristig machbar ist, die 9-Sekunden-Marke zu brechen. Und kurzfristig bedeutet für mich in den nächsten zehn Jahren oder länger. Man muss schließlich eine Vorstellung haben, welche Substanzen helfen können. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sehr gut beurteilen, dass es diese Substanzen nicht gibt. Sie können 20 Captagon einschmeißen und würden dennoch nicht auf eine solche Zeit kommen. Sie können sich Epo spritzen, bis es oben wieder herauskommt. Sie würden vorher sterben, weil ihr Körper zu viele rote Blutkörperchen hätte. Anabolika kann man nicht in zu hohen Dosen nehmen. Wenn wir Ben Johnson als Beispiel nehmen, dort hätte man nicht mehr allzu viele Muskeln hinzunehmen können, ohne dass sich der Laufstil zum Nachteil ändert. Es zeigt, dass auch Doping-Mittel ihre Grenzen haben.

Sörgel: Es gibt auch sogenannte Pacemakers, also Schrittmacher, die man auch einbauen könnte. Für mich ist das aber ein großes Problem, denn auch hier wäre für mich eine Grenze überschritten. Die Leute, die eine solche Absurdität wollen, schauen sich aber immer die medizinische Fachliteratur an und machen sich Gedanken, wie sie die neuesten Erfindungen für sich nutzen können.

Technische Hilfsmittel „schwer zu verbieten“

Sörgel: Gegen physikalische Methoden, die den Körper nicht schaden, ist es schwer etwas einzuwenden. Diese Debatten hatten wir bereits mit dem Nike-Superschuh und rund um Konstanze Klosterhalfen. Große Unternehmen wie Adidas, Puma oder Nike arbeiten aber immer an den Dingen, mit denen man physikalisch etwas machen kann. Da wird es zu Fortschritten kommen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist relativ schwer zu verbieten, solange beispielsweise nicht der Körper verändert wird oder der Fuß verformt wird. Für Letzteres müsste man dann einen neuen Begriff wie „Körperveränderungs-Doping“ einführen. Das klingt etwas holprig, aber genau das wäre es.

Stecken die Sportler im Goldman-Dilemma?

SPORT1: Die Enhanced Games sollen jährlich an einem College in den USA stattfinden. Glauben Sie, dass ein solches Event auch nach Europa kommen wird?

Sörgel: Da in den USA ein einzelner Bundesstaat von der Gesetzgebung viel erlauben kann, bis ins Perverse, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein einzelner US-Bundesstaat genehmigen wird. Bei uns in Deutschland und den meisten europäischen Ländern wäre das allerdings undenkbar.

Sörgel: Der Bedarf, Sensationen und Absurdes zu sehen, ist in der Gesellschaft offenbar groß. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass Menschen es schauen würden, denn es würde akzeptiert werden. Daher bin ich nicht so optimistisch, dass es genügend Menschen gibt, die nein sagen würden, weil die Idee der immer höheren Leistung damit verbunden ist. Und die Menschen wollen immer höhere Leistungen sehen. Es geht dort teilweise ins Schädliche, aber die Sportler machen das, wie auch das Goldman-Dilemma beweist.