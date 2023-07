Nach Kings-Rückzug: ELF will Standort Leipzig halten

Die European League of Football (ELF) hat mit Bedauern auf den Rückzug der Leipzig Kings reagiert, traut dem Standort aber eine Zukunft in der Liga zu. „Die European League of Football glaubt fest an das Fan-Potenzial in der Region und wird unmittelbar die Gespräche mit potenziellen neuen Besitzern aufnehmen. Klares Ziel ist es, dass Leipzig in der Saison 2024 unter neuer Führung wieder mit einem Team an der European League of Football teilnehmen wird“, teilte die Liga am Mittwoch mit.