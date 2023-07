Bundesliga-Termine: BVB bekommt erstes Top-Spiel - Bayern dreimal gefragt

Borussia Dortmund bekommt das erste Top-Spiel der kommenden Bundesliga-Saison. Der FC Bayern ist erstmals am 3. Spieltag in der Top-Partie gefragt.

Die Schwarz-Gelben empfangen am Samstag, dem 19. August, den 1. FC Köln. Das ergab die Spielansetzung der DFL am Mittwoch. Wie bereits bekannt, eröffnet der FC Bayern die Saison einen Tag zuvor bei Werder Bremen.

Am zweiten Spieltag stehen sich Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen im Top-Spiel gegenüber. Die Bayern sind erstmals am 3. Spieltag bei Gladbach in einer Top-Partie gefragt.