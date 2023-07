"Glaube an das Projekt": Sagosen will in Kolstad bleiben

Trotz der finanziellen Turbulenzen bei seinem neuen Klub Kolstad denkt Norwegens Handball-Superstar Sander Sagosen nicht an einen Abschied. „Ich glaube wirklich an das Projekt und den Verein - trotz allem“, sagte Sagosen der Sport Bild. Er möchte „wirklich sehen, wie weit und gut wir dieses Jahr in der EHF Champions League sein können“. Ein Wechsel zurück in die Bundesliga kommt für den 27 Jahre alten Rückraumspieler, der zuletzt jahrelang für den THW Kiel auf Torejagd gegangen war, momentan nicht infrage.

Das millionenschwere Projekt von Kolstad, das mit gerade erst verpflichteten Stars wie Sagosen, Magnus Röd und Göran Johannessen (beide von der SG Flensburg-Handewitt) den internationalen Handball aufmischen will, muss finanziell sparen. Wie der Klub aus Trondheim am Dienstag bekannt gegeben hatte, werden aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage die Gehälter für Spieler, Trainer und andere Angestellte gekürzt.

"Das ist eine harte Nachricht für alle Beteiligten", sagte Sagosen: "Ja, die Nachricht hat mich auch verletzt, aber ich stehe auch in dieser schweren Zeit hinter dem Verein." Laut dem norwegischen Sender TV2 müssen die Gehälter in der anstehenden Saison um 30 Prozent und in der folgenden um weitere 20 Prozent gekürzt werden. Kolstad trifft in der kommenden Champions-League-Saison in Gruppe A unter anderem auf den deutschen Meister THW Kiel, Sagosens Ex-Klub.