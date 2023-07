Messi spricht über mögliches Karrieende

Lionel Messi verlässt Paris Saint-Germain und wechselt in die USA zu Inter Miami. In einem Interview spricht der Superstars über den Transfer und sein mögliches Karriereende.

In diesem spricht Messi unter anderem über sein Karriereende. Wann es so weit sein wird, konnte er allerdings nicht verraten, nur so viel: „Ich denke, es wird passieren, wenn es sein muss. Nachdem ich in dieser letzten Periode alles erreicht habe, bleibt nur noch, zu genießen.“