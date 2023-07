Ligue 1: Spießrutenlauf für Lucas Hernández in Paris?

Nach vier Jahren beim FC Bayern will Lucas Hernández nun bei Paris Saint-Germain durchstarten. Womöglich erwartet den Abwehrspieler in der französischen Hauptstadt aber ein Spießrutenlauf.

Kaum war Lucas Hernández nach vier Jahren beim FC Bayern in Paris gelandet, schon sorgt er für Polemik.

Viele Fans von Paris Saint-Germain werfen dem Verteidiger vor, sich in der Vergangenheit immer wieder hinter Erzfeind Olympique Marseille gestellt und über PSG in den sozialen Medien gespottet zu haben.

„Ich gehe davon aus, dass man grundsätzlich das Recht hat, eine Liebe für OM zu empfinden, und das ist normal, Lucas ist ja schließlich in Marseille geboren“, erklärte in diesen Tagen Jérôme Rothen, Moderator der Radio-Sendung „Rothen s‘enflamme“ (übersetzt: Rothen ist Feuer und Flamme) auf RMC Sport , der zwischen 2004 und 2009 für PSG gespielt hatte.

„Die Worte sind heftig und sie können heute als ungeschickt betrachtet werden, da er zu PSG kommt“, fügte Rothen hinzu. „Er hat natürlich das Recht zu sagen, was er will, aber er muss bis zum Ende für seine Worte einstehen. Wenn man es bis zum Ende durchzieht, unterschreibt man meiner Meinung nach nicht bei PSG. Insofern denke ich, dass es für ihn nicht einfach wird, bei den PSG-Fans überhaupt anzukommen.“

Große Skepsis rund um Hernández in Paris

Auch seine Verletzungsanfälligkeit sorgt an der Seine für eine gewisse Skepsis im Hinblick auf die neue Saison.

„Bei den Bayern hat er in vier Jahren nur die Hälfte der Pflichtspiele bestritten , und es gibt keine Garantie, dass er in Paris verletzungsfrei bleibt. PSG geht ein gewisses Risiko ein“, führte Guérin weiter aus.

Bereits vor dem Trainingsauftakt in dieser Woche war Hernández in einer renommierten Disko mit Neu-Kollege Marco Verratti beim Feiern zu sehen. Einen Monat vor dem Liga-Auftakt gegen Lorient am 12. August werden die kommenden Wochen für den 33-fachen französischen Nationalspieler sicherlich nicht einfach.