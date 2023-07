"Kirsche auf der Torte": Volleyball-Frauen schreiben Geschichte

Der historische Schritt ist schon geschafft, jetzt folgt die Zugabe: Die deutschen Volleyballerinnen wollen nach der ersten Qualifikation für das Finalturnier der Nations League weiter Geschichte schreiben. Zum Viertelfinale am späten Mittwochabend gegen Polen (23.00) beim Final Eight in Arlington/Texas reist das Team von Bundestrainer Vital Heynen aber in einer Außenseiterrolle an.