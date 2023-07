DFB-Frauen in Down Under: „Känguru besuchen und Spinnen jagen“

Die deutschen Fußballerinnen sollen sich zum Beginn ihrer Titelmission in Down Under auf keinen Fall langweilen. „Wir möchten gerade in den ersten Tagen etwas anbieten. Das geht von Känguru besuchen bis vielleicht Spinnen jagen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kurz vor der Abreise zur WM-Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) am Dienstagabend: „Lassen wir uns mal überraschen, ob die eine oder andere Spielerin mit Pfeil und Bogen rumläuft.“