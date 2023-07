Gladbach will Neuhaus und Elvedi halten

Borussia Mönchengladbach will nach den Abgängen mehrerer Stammspieler zumindest Florian Neuhaus und Nico Elvedi halten, wünscht sich von beiden aber eine Vertragsverlängerung. „Wir wollen in diesem Sommer nach jetzigem Stand keinen von beiden abgeben. Aber es ist auch so, dass wir zukünftig keinen werthaltigen Spieler mehr ablösefrei gehen lassen wollen, und das haben wir den Spielern auch klar gesagt“, meinte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der Sport Bild.