Rio-Helden Götze und Schürrle machen wieder gemeinsame Sache

Seite an Seite Weltmeister: Mario Götze (l.) und Andre Schürrle

Andre Schürrle und Mario Götze machen wieder gemeinsame Sache, allerdings abseits des Rasens. Das Duo investiert in eine neue Pizza-Kette.

Vorlage Andre Schürrle, Tor Mario Götze - die beiden Nationalspieler machten Deutschland 2014 in Rio de Janeiro zum Weltmeister. Jetzt macht das Duo erneut gemeinsame Sache, allerdings abseits des Rasens. Der Frankfurter Profi Götze (31) und Fußball-„Rentner“ Schürrle (32) investieren in eine neue Pizza-Kette („Happy Slice“), die über 70 Filialen in 30 Städten betreibt.