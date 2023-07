Senatsanhörung zur Golf-Fusion: „Es stinkt etwas“

Blumenthal, der in seiner Funktion als Leiter des "Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats" in der ersten Juni-Hälfte die Überprüfung des für die Öffentlichkeit rätselhaften Vorgangs angestoßen hatte, machte nach ersten Bewertungen zahlreicher Dokumente und umfangreicher Korrespondenz aus beiden Lagern aus seiner moralischen Verachtung für den Deal der US-Funktionäre mit dem saudischen Staatsfonds PIF kein Hehl: "Es stinkt etwas an dem eingeschlagenen Weg, weil es eine Kapitulation ist, weil es nur ums Geld geht." Der Aufruf zum Sinneswandel war ausdrücklich an den PGA-Vorstand, der den viel kritisierten Zusammenschluss noch absegnen muss, gerichtet.